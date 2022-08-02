В Израиле ограничили использование наличности для стимуляции цифровых платежей — Finance.ua
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В Израиле ограничили использование наличности для стимуляции цифровых платежей

Финтех и Карты
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В Израиле ограничили использование наличности для стимуляции цифровых платежей
В Израиле ограничили использование наличности для стимуляции цифровых платежей
Власти Израиля объявили об усилении ограничений использования наличных денег — для стимуляции цифровых платежей и борьбы с отмыванием средств.
Как стало известно, с 1 августа ограничение на оплату наличными в Израиле снизили до 6000 израильских шекелей (1760 долларов) — для деловых транзакций и 15 000 шекелей (4400 долларов) — для личных.
В правительстве страны пообещали, что в будущем будут введены дополнительные ограничения, запрещающие хранить более 200 000 новых шекелей ($58 660) в частных домах. Впрочем, пока не известно, как этот процесс будет контролироваться на законном уровне.
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По словам представителей Налогового управления Израиля, ограничение использования наличных денег усложнит финансирование преступной деятельности, так как незаконные организации в большинстве своем пользуются наличными. Также новые ограничения считаются хорошим знаком для будущего внедрения CBDC в стране.
Напомним, в Израиле благосклонно относятся к цифровым валютам и рассматривают возможность введения национального крипто-шекеля. Проект CBDC впервые рассматривался центральным банком Израиля в конце 2017 года. Через год исследовательская группа рекомендовала приостановить проект, но в мае 2021 года Центральный банк Израиля реанимировал эту идею.
Также недавно представители банка сообщили, что отзывы общественности и заинтересованных стейкхолдеров о проекте в основном положительные.
По материалам:
noworries
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