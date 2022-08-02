В Израиле ограничили использование наличности для стимуляции цифровых платежей — Finance.ua

В Израиле ограничили использование наличности для стимуляции цифровых платежей 02.08.2022, 02:12 — Финтех и Карты

В Израиле ограничили использование наличности для стимуляции цифровых платежей

Власти Израиля объявили об усилении ограничений использования наличных денег — для стимуляции цифровых платежей и борьбы с отмыванием средств.

Как стало известно, с 1 августа ограничение на оплату наличными в Израиле снизили до 6000 израильских шекелей (1760 долларов) — для деловых транзакций и 15 000 шекелей (4400 долларов) — для личных.

В правительстве страны пообещали, что в будущем будут введены дополнительные ограничения, запрещающие хранить более 200 000 новых шекелей ($58 660) в частных домах. Впрочем, пока не известно, как этот процесс будет контролироваться на законном уровне.

По словам представителей Налогового управления Израиля, ограничение использования наличных денег усложнит финансирование преступной деятельности, так как незаконные организации в большинстве своем пользуются наличными. Также новые ограничения считаются хорошим знаком для будущего внедрения CBDC в стране.

Напомним, в Израиле благосклонно относятся к цифровым валютам и рассматривают возможность введения национального крипто-шекеля. Проект CBDC впервые рассматривался центральным банком Израиля в конце 2017 года. Через год исследовательская группа рекомендовала приостановить проект, но в мае 2021 года Центральный банк Израиля реанимировал эту идею.

Также недавно представители банка сообщили, что отзывы общественности и заинтересованных стейкхолдеров о проекте в основном положительные.

noworries По материалам:

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