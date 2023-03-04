В Израиле фондовая биржа заявила о планах разрешить торговлю криптовалютами — Finance.ua

В Израиле фондовая биржа заявила о планах разрешить торговлю криптовалютами Сегодня 23:31 — Криптовалюта

В Израиле фондовая биржа заявила о планах разрешить торговлю криптовалютами

В Израиле Тель-Авивская фондовая биржа (TASE) предложила разрешить торговать цифровыми активами «небанковским участникам» (NBM).

Согласно инициативе, клиенты смогут инвестировать в криптовалюты , используя фиатные деньги.

NBM будут действовать как лицензированные поставщики криптуслуг и кастодиального сервиса.

«Это еще один шаг в продвижении и развитии израильского рынка капитала, который направлен на поощрение инноваций и конкуренции. Эта инициатива способна также защитить клиентов и снизить риски», — говорится в заявлении.

В TASE отметили, что разрешение на криптовалютные операции привлечет больше иностранных инвестиций в израильский рынок.

Предложение было вынесено на публичное обсуждение. Как только ответы будут собраны, документ будет подан на рассмотрение членов совета директоров биржи.

Forklog По материалам:

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