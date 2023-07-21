В июне украинцы перечислили рекордную сумму для ВСУ (инфографика) — Finance.ua

В июне украинцы перечислили рекордную сумму для ВСУ (инфографика) Сегодня 12:00

В июне украинцы перечислили рекордную сумму для ВСУ (инфографика)

За первые шесть месяцев 2023 года на счета трех крупнейших благотворительных фондов Украины поступило 8,4 млрд гривен.

Об этом пишет Опендатабот.

Для сравнения, это на 22% меньше, чем за второе полугодие 2022-го. Самые большие сборы — у платформы United24, рекорд за все время Большой войны. Донаты остальных фондов также заметно выросли по сравнению с предыдущими месяцами.

Основную часть донатов за первое полугодие собрала платформа United24 — 5,54 млрд гривен или 66% от общего объема. На счета фонда «Вернись живым» поступило 1,81 млрд гривен (22%), а в фонд Сергея Притулы — около 1 млрд гривен (12%).

Подавляющее большинство средств, перечисленных на счета United24, предназначено на нужды ВСУ (на оборону) — 4,93 млрд грн или 89% всех полученных этой платформой донатов.

Остальные 11% были собраны на медицинскую помощь и на восстановление Украины — 0,45 млрд гривен и 0,16 млрд гривен соответственно.

2,4 млрд гривен на оборону в июне — это абсолютный рекорд и почти половина всех донатов на оборону в первом полугодии текущего года. Предыдущий максимум — 2,24 млрд гривен — был собран этой платформой в июле 2022 года.

При этом результаты сборов на ВСУ за июнь в 4,8 раза превысили показатели периода января-мая текущего года — тогда United24 в среднем, собирала на эти нужды 0,5 млрд гривен в месяц.

Похожая ситуация и с двумя другими благотворительными фондами. В июне на 17% выросли сборы «Вернись живым» — 0,34 млрд гривен против «среднемесячных» 0,29 млрд гривен в январе-мае текущего года. Что касается фонда Притулы, то рост составил 37% — в июне украинцы задонатили 0,22 млрд гривен, тогда как в течение предыдущих пяти месяцев в среднем на счета заходило 0,16 млрд гривен.

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