В июне экспорт агропродукции вырос на 30% — ассоциация Сегодня 05:02 — Аграрный рынок

За июнь месяц Украине удалось экспортировать 2,7 млн тонн продукции АПК, это на 30% больше, чем в мае.

Об этом сообщает Украинский клуб агробизнеса.

Структура экспорта в июне выглядела так:

зерновые культуры: 1,4 млн т (кукуруза — 86%, пшеница — 10%, ячмень — 3%). Прирост к показателю в прошлом месяце: +23%;

масличные культуры — 642,5 тыс. т (семена подсолнечника — 84%, сои — 14%, рапса — 2%). Прирост: +52%;

растительные масла — 298,5 тыс. т (подсолнечное масло — 94%, соевое — 6%). Прирост: +45%.

жмыхи после извлечения растительных масел — 139,1 тыс. т (подсолнечное — 81%, соевое — 19%). Прирост: +20%.

Там отметили, что наибольшие темпы прироста демонстрируют масличные культуры, а точнее семена подсолнечника.

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«Для украинского рынка семена подсолнечника никогда не были экспортно ориентированной культурой. Практически весь объем перерабатывался в Украине, а тогда уже экспортировалось подсолнечное масло. Ситуация сейчас изменилась, и начал расти именно экспорт семян», — заявили в ассоциации.

Также сейчас существенно изменилась география экспорта, если до войны основными покупателями украинской продукции были Китай, Индия, Нидерланды и Египет, то сейчас основными являются европейские страны, которые находятся рядом с Украиной: Румыния, Польша, Болгария, а также Турция.

Економічна Правда По материалам:

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