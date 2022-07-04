В июне экспорт агропродукции вырос на 30% — ассоциация — Finance.ua
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В июне экспорт агропродукции вырос на 30% — ассоциация

Аграрный рынок
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За июнь месяц Украине удалось экспортировать 2,7 млн тонн продукции АПК, это на 30% больше, чем в мае.
Об этом сообщает Украинский клуб агробизнеса.
Структура экспорта в июне выглядела так:
  • зерновые культуры: 1,4 млн т (кукуруза — 86%, пшеница — 10%, ячмень — 3%). Прирост к показателю в прошлом месяце: +23%;
  • масличные культуры — 642,5 тыс. т (семена подсолнечника — 84%, сои — 14%, рапса — 2%). Прирост: +52%;
  • растительные масла — 298,5 тыс. т (подсолнечное масло — 94%, соевое — 6%). Прирост: +45%.
  • жмыхи после извлечения растительных масел — 139,1 тыс. т (подсолнечное — 81%, соевое — 19%). Прирост: +20%.
Там отметили, что наибольшие темпы прироста демонстрируют масличные культуры, а точнее семена подсолнечника.
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«Для украинского рынка семена подсолнечника никогда не были экспортно ориентированной культурой. Практически весь объем перерабатывался в Украине, а тогда уже экспортировалось подсолнечное масло. Ситуация сейчас изменилась, и начал расти именно экспорт семян», — заявили в ассоциации.
Также сейчас существенно изменилась география экспорта, если до войны основными покупателями украинской продукции были Китай, Индия, Нидерланды и Египет, то сейчас основными являются европейские страны, которые находятся рядом с Украиной: Румыния, Польша, Болгария, а также Турция.
По материалам:
Економічна Правда
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