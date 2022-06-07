В июне аналитики зафиксировали рост числа установленных криптовалютных банкоматов — Finance.ua
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В июне аналитики зафиксировали рост числа установленных криптовалютных банкоматов

Сегодня 06:13Финтех и Карты
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В июне аналитики зафиксировали рост числа установленных криптовалютных банкоматовВ июне аналитики зафиксировали рост числа установленных криптовалютных банкоматов
В мире прекратился антитренд к уменьшению установки новых криптоматов.
За 5 первых дней июня установлено 817 Bitcoin-АТМ. Этот показатель в разы больше показателей предыдущих месяцев. В мае было зарегистрировано всего лишь 202 новых криптомата. По данным Coin ATM Radar, общее количество установок за 2022 год уменьшилось на 90%.
В июне аналитики зафиксировали рост числа установленных криптовалютных банкоматов
Сейчас в США размещено 88% всех криптоматов планеты, а в Европе — всего 4%. На момент написания статьи в мире работают 37 829 Bitcoin-АТМ, из них 42 установлены в Украине. Существует сайт, где вы можете проверить наличие криптоматов в своем городе.

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По материалам: noworries
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