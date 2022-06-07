В июне аналитики зафиксировали рост числа установленных криптовалютных банкоматов — Finance.ua

В июне аналитики зафиксировали рост числа установленных криптовалютных банкоматов

Сегодня 06:13 — Финтех и Карты

В июне аналитики зафиксировали рост числа установленных криптовалютных банкоматов

В мире прекратился антитренд к уменьшению установки новых криптоматов.

За 5 первых дней июня установлено 817 Bitcoin-АТМ. Этот показатель в разы больше показателей предыдущих месяцев. В мае было зарегистрировано всего лишь 202 новых криптомата. По данным Coin ATM Radar, общее количество установок за 2022 год уменьшилось на 90%.

Сейчас в США размещено 88% всех криптоматов планеты, а в Европе — всего 4%. На момент написания статьи в мире работают 37 829 Bitcoin-АТМ, из них 42 установлены в Украине. Существует сайт , где вы можете проверить наличие криптоматов в своем городе.

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