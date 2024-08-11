В июле каждая шестая гривна доходов поступила от НДФЛ и военного сбора (инфографика) — Finance.ua

В июле каждая шестая гривна доходов поступила от НДФЛ и военного сбора (инфографика) Сегодня 07:19 — Казна и Политика

В июле каждая шестая гривна доходов поступила от НДФЛ и военного сбора (инфографика)

По данным Государственной казначейской службы, в июле 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 118,2 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:

налога на добавленную стоимость с ввозимых на таможенную территорию Украины товаров (38,4 млрд грн);

налога на добавленную стоимость с производимых в Украине товаров (21,3 млрд грн);

налога на доходы физических лиц и военного сбора (19,9 млрд грн);

акцизного налога (18,6 млрд грн).

Кроме того, налога на прибыль предприятий получено 5,5 млрд грн, рентной платы за пользование недрами — 4,6 млрд грн; ввозной и вывозной пошлины — 3,7 млрд грн.

При этом выполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 106,7%, Государственной таможенной службой — 94,3%.

В целом по итогам июля 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 169,0 млрд грн налогов, сборов и других платежей, добавили в Минфине.

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