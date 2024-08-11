В июле каждая шестая гривна доходов поступила от НДФЛ и военного сбора (инфографика) — Finance.ua
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В июле каждая шестая гривна доходов поступила от НДФЛ и военного сбора (инфографика)

Казна и Политика
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В июле каждая шестая гривна доходов поступила от НДФЛ и военного сбора (инфографика)
В июле каждая шестая гривна доходов поступила от НДФЛ и военного сбора (инфографика)
По данным Государственной казначейской службы, в июле 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 118,2 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:
  • налога на добавленную стоимость с ввозимых на таможенную территорию Украины товаров (38,4 млрд грн);
  • налога на добавленную стоимость с производимых в Украине товаров (21,3 млрд грн);
  • налога на доходы физических лиц и военного сбора (19,9 млрд грн);
  • акцизного налога (18,6 млрд грн).
В июле каждая шестая гривна доходов поступила от НДФЛ и военного сбора (инфографика)
Кроме того, налога на прибыль предприятий получено 5,5 млрд грн, рентной платы за пользование недрами — 4,6 млрд грн; ввозной и вывозной пошлины — 3,7 млрд грн.
При этом выполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 106,7%, Государственной таможенной службой — 94,3%.
В целом по итогам июля 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 169,0 млрд грн налогов, сборов и других платежей, добавили в Минфине.
По материалам:
Finance.ua
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