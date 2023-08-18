В июле ФГВФЛ погасил требования кредиторов банков на 603,97 млн грн — Finance.ua

В июле ФГВФЛ погасил требования кредиторов банков на 603,97 млн грн Сегодня 08:39 — Кредит&Депозит

В июле ФГВФЛ погасил требования кредиторов банков на 603,97 млн грн

В июле 2023 года ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов банки направили на погашение требований своих кредиторов 603,97 млн ​​грн, в т. ч. 4,5 млн грн — внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Из общей суммы в июле, в частности 3,7 млн ​​грн, направлено на удовлетворение требований кредиторов 4-й очереди (физических лиц сверх гарантированной суммы), 600,1 млн грн — 7-й очереди (юрлиц, не связанных с банками). Остальные средства получили кредиторы 6-й и 8-й очередей.

За январь-июль 2023 года сумма погашения требований кредиторов банков в ликвидации составила 4 788,1 млн грн, в т. ч. 158,1 млн грн — внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов.

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Итого за весь период по состоянию на 1 августа 2023 года удовлетворены требования кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 64 641,8 млн грн, из которых 17 185,0 млн грн погашено обеспеченным кредиторам, в т. ч. 15 819,2 млн грн — НБУ (включая за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).

Откуда берут эти средства

На удовлетворение требований кредиторов неплатежеспособных банков Фондом направляются средства, полученные в результате управления и продажи имущества (активов) этих банков. Учитывая низкое качество активов, реальная стоимость которых в разы ниже номинальной, многочисленные требования кредиторов остаются неудовлетворенными из-за недостаточности имущества таких банков.

В связи с этим Фонд, согласно статье 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», принимает необходимые меры для привлечения к гражданско-правовой ответственности связанных лиц (владельцев, руководство банков), действиями/решениями которых причинен ущерб неплатежеспособным банком. Все средства, которые будут взысканы в результате этой деятельности, будут направляться на удовлетворение требований кредиторов банков и государству по займам, предоставленным им в 2014−17 гг. для проведения гарантированных выплат вкладчикам.

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По состоянию на 1 августа 2023 года Фондом, в соответствии со ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», подано 85 исковых заявлений о 53 банках о возмещении ущерба (убытков). Общее количество ответчиков, которые являются лицами, связанными с этими банками, — 987. Общая сумма исковых требований составляет 171,171 млн грн. Общий размер исковых требований Фонда, удовлетворенных согласно вступившим в законную силу судебных решений, составляет более 1 953 млн грн.

Кроме того, Фонд предъявил 35 гражданских исков в уголовных производствах в отношении 22 банков, рассмотрение которых продолжается. Общее количество гражданских ответчиков — 68 человек. Общая сумма предъявленных требований составляет 24 644,1 млн грн.

Вместе с этим, по результатам рассмотрения судами уголовных производств, на основании принятых судебных решений, по состоянию на 1 июля 2023 года Фонд гарантирования инициировал 6 судебных производств о возмещении ущерба, причиненного уголовными правонарушениями, в отношении 6 банков. Общее количество ответчиков — 6 человек. Общая сумма заявленных исковых требований составляет 5175,5 млн грн. Общий размер исковых требований Фонда, удовлетворенных согласно вступившим в законную силу судебных решений, составляет более 2 537 млн ​​грн.

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