В июле европейский авторынок вырос еще на 15% — Finance.ua

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В июле европейский авторынок вырос еще на 15%

Технологии&Авто
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В июле европейский авторынок вырос еще на 15%
В июле европейский авторынок вырос еще на 15%
В июле продажи новых легковых автомобилей в ЕС увеличились на 15,2% в годовом исчислении, до 851 156 ед.
По данным АСЕА, европейский авторынок растет уже 12 месяцев подряд, сообщает Укравтопром.
Большинство рынков Евросоюза продемонстрировали стабильный рост, включая четыре крупнейших: Франция (+19,9%), Германия (+18,1%), Испания (+10,7%) и Италия (+8,7%).
Наибольшим спросом в прошлом месяце пользовались бензиновые автомобили, которых было продано 304,9 тыс. ед. (+5% к июлю 2022 г.). Однако доля рынка бензиновых авто снизилась с 39,3% до 35,8% по сравнению с июлем прошлого года.
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Мягкие гибриды (HEV) остаются вторыми по популярности, они охватили 25,6% рынка (по сравнению с 22,4% в июле 2022 года). Плагин-гибриды (PHEV) охватили почти 8% авторынка ЕС, как и в прошлом.
Третий результат продемонстрировали дизельные автомобили, рыночная доля которых составляла 14,1% (-3,8 процентных пункта).
Доля электромобилей увеличилась до 13,6% (+3,8 п.п.).
Всего с января по июль 2023 года количество регистраций новых легковых автомобилей в ЕС выросло на 17,6% - до почти 6,3 млн ед.
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По материалам:
Телеканал 24
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