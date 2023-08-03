В июле экспорт агропродукции снизился на треть, — УКАБ Сегодня 19:45 — Аграрный рынок

В июле экспорт аграрной продукции снизился на 29% по сравнению с июнем до 3,7 млн тонн.

Об этом говорится в сообщении ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

Такие неутешительные результаты экспорта в первую очередь объясняются остановкой работы «зернового коридора» 18 июля, а также его низкой активностью еще до прекращения срока действия. В июле 2023 года по этому каналу было экспортировано всего 292 тыс. тонн. Также негативное влияние на объемы экспорта оказали обстрелы россией портовой инфраструктуры речных портов Дуная", — говорится в сообщении.

В июле по сравнению с июнем экспорт зерновых культур уменьшился на 40% до 2,3 млн тонн (кукуруза — 51%, пшеница — 36%, ячмень — 13%); экспорт масличных культур увеличился на 37% до 330 тыс. тонн (рапс — 73%, соевые бобы — 23% и семена подсолнечника — 3%); экспорт растительных масел увеличился на 7% до 549,4 тыс. тонн (подсолнечное масло — 92%, рапсовое — 4% и соевое — 4%); экспорт жмыха после извлечения масел уменьшился на 12% до 320,7 тыс. тонн (подсолнечное — 91%, соевое — 9%).

«Самые большие падения объемов экспорта продемонстрировали те позиции, которые имеют значительный вес при относительно невысокой их стоимости. Они преимущественно экспортировались в рамках действия Черноморской зерновой инициативы. Это зерновые культуры и жмыхи. Одновременно можем наблюдать рост объемов экспорта масличных культур. Это происходит в основном за счет начала сбора урожая рапса и со стартом его экспорта», — говорится в сообщении.

Українські Новини По материалам:

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