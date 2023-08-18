В июле бизнес активнее брал валютные кредиты, чем гривневые — Finance.ua

В июле бизнес активнее брал валютные кредиты, чем гривневые Сегодня 15:00 — Кредит&Депозит

В июле бизнес активнее брал валютные кредиты, чем гривневые

Объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным Национального банка, в июле вырос всего на 0,5% до 960,262 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка

С начала текущего года объем кредитов в экономике сократился на 4,7% с 1007,648 млрд гривен.

Объем гривневых кредитов юридическим лицам за отчетный месяц вырос на 0,3% до 496,79 млрд гривен.

Объем кредитов, выданных бизнесу в иностранной валюте, вырос на 0,8% до 233,009 млрд гривен.

Объем кредитов, выданных населению, за отчетный период вырос на 0,8% до 210,058 млрд гривен.

Процентные ставки в июле по гривневым кредитам для бизнеса сократились на 0,1 п.п. до 19,7%, и для населения — на 0,1 п.п. до 35%.

По валютным кредитам ставки для бизнеса составляли 6,3% (+0,2 п.п.).

Справка Finance.ua:

За 2022 год объем кредитов в экономике сократился на 3,5% с 1044,049 млрд гривен.

В 2021 году объем кредитов в экономике увеличился на 10% с 948,386 млрд гривен до 1 043,694 млрд гривен.

В 2020 году объем кредитов в экономике сократился на 2,3% с 971,871 млрд гривен.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения. Здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото. Кредит онлайн на карту💰

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.