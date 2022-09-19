В Ивано-Франковской области разоблачили псевдоволонтера в присвоении более миллиона гривен — Finance.ua
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В Ивано-Франковской области разоблачили псевдоволонтера в присвоении более миллиона гривен

Криминал
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27-летний житель Калуша в соцсети размещал объявления о сборе денег на нужды ВСУ, а также о помощи волонтерам в приобретении нужных им товаров. Мужчина предлагал автомобили, дроны и другую военную технику и амуницию.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Фигурант получал предоплату на банковские карты, однако взятые на себя обязанности не выполнял.
По предварительным данным, таким образом злоумышленник обманул более 20 граждан, в том числе и находящихся на фронте военных. Сумма ущерба составляет 1,2 миллиона гривен.
Правоохранители провели обыск в доме фигуранта и изъяли мобильные телефоны, SIM-карты и банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности.
В настоящее время правоохранители устанавливают окончательное количество потерпевших и сумму нанесенного ущерба.
Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 (Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.
По материалам:
Finance.ua
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