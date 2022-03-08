В Ивано-Франковске повышение цен на жилье будут считать мародерством — Finance.ua

В Ивано-Франковске повышение цен на жилье будут считать мародерством

Сегодня 19:33

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил арендодателей, что за повышение цен на жилье предусматривается наказание. Об этом он рассказал во время брифинга 7 марта.

«Не поднимайте цены. В такое время наживаться на людях не имеем права. В противном случае это также будем приравнивать к мародерству. А наказание будет суровым», — отметил глава города.

Повышение цен на жилье будет приравнено к мародерству. О подобном наказании для арендодателей заявляли и в других украинских городах, например, во Львове и в Ахтырке.

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