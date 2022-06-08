В Ивано-Франковске подорожал проезд в маршрутках — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Ивано-Франковске подорожал проезд в маршрутках

Сегодня 19:48Личные финансы
51
В Ивано-Франковске подорожал проезд в маршруткахВ Ивано-Франковске подорожал проезд в маршрутках
В Ивано-Франковске подняли тарифы на проезд в частном общественном транспорте до 10 грн. Удорожание касается только маршруток, в коммунальном транспорте цена не изменилась.
Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
По его словам, тарифы на проезд в коммунальном транспорте (автобусы и троллейбусы КП «Электроавторанс») не меняются.
Читайте также
«По карте „Галка“ — 6 гривен поездка, оплата банковской картой или SMS-билет — 8 гривен поездка, наличными — 10 гривен поездка», — заявил мэр.
До этого проезд на частных маршрутах Ивано-Франковска стоил 8 грн.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам: РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.