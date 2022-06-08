В Ивано-Франковске подорожал проезд в маршрутках — Finance.ua

В Ивано-Франковске подорожал проезд в маршрутках

Сегодня 19:48 — Личные финансы

В Ивано-Франковске подорожал проезд в маршрутках

В Ивано-Франковске подняли тарифы на проезд в частном общественном транспорте до 10 грн. Удорожание касается только маршруток, в коммунальном транспорте цена не изменилась.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив

По его словам, тарифы на проезд в коммунальном транспорте (автобусы и троллейбусы КП «Электроавторанс») не меняются.

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«По карте „Галка“ — 6 гривен поездка, оплата банковской картой или SMS-билет — 8 гривен поездка, наличными — 10 гривен поездка», — заявил мэр.

До этого проезд на частных маршрутах Ивано-Франковска стоил 8 грн.

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