В Италии заработал украинский онлайн-сервис доставки лекарств liki24.it — Finance.ua

В Италии заработал украинский онлайн-сервис доставки лекарств liki24.it Сегодня 17:20 — Фондовый рынок

В Италии начал работу сайт liki24.it , который стал первым шагом для запуска всех услуг сервиса Liki24 на рынке. Теперь сайт позволяет сделать заказ и оформить доставку почтой по всей территории страны. Позднее, после завершения тестового периода, можно будет оформить еще и быструю курьерскую доставку товаров во всех крупных городах Италии.

"Мы растем очень быстро, даже быстрее, чем ожидали. Расширяем нашу географию и не собираемся останавливаться на достигнутом. Фармацевтический рынок, особенно в Европе, очень консервативен и долго защищался от любых новейших технологий. Однако возможность быстро получить качественные и недорогие препараты всегда актуальна, а современные ІТ-технологии позволяют автоматизировать все процессы. Сегодня мы выходим на рынок Италии, который считаем очень перспективным.

Практика продемонстрировала, что наша модель работы успешна, поэтому мы собираемся внедрить ее и в Италии", — комментирует Тарас Потичный, вице-президент по вопросам экспансии Liki24.com.

Онлайн-сервисом liki24.it уже скоро смогут воспользоваться и украинцы — у них появится возможность заказать лекарства для родственников, которые проживают в Италии или переехали в эту страну, спасаясь от войны.

Находясь в Украине, можно будет заказать необходимые медицинские препараты на сайте liki24.it — и они будут доставлены по указанному адресу в Италии.

Чтобы сделать покупку в онлайне, нужно выбрать товары на сайте liki24.it и положить их в корзину. При оформлении заказа необходимо указать вариант доставки. Стоимость лекарств соответствует ценам в аптеке, клиенты сервиса не платят дополнительные комиссии (курьер предоставляет клиенту чек). На сегодняшний день стандартная стоимость доставки составляет 4.49 EUR. Если же цена заказа окажется больше 25 EUR, препараты и сопутствующие товары будут доставлены бесплатно.

Напомним, что сервис Liki24 был создан в 2017 году в Украине. В настоящее время он доступен уже в четырех странах: Украине, Румынии, Польше и Италии. Ежемесячно более 2 млн людей посещают сайты и мобильные приложения сервиса Liki24.

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