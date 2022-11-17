В Италии усложнили выдачу виз россиянам — Finance.ua

В Италии усложнили выдачу виз россиянам Сегодня 18:15

Италия усложняет выдачу виз российским туристам — заявления больше не будут принимать у владельцев 5-летних биометрических паспортов старого образца.

По новым правилам, с 15 декабря подать заявление на получение шенгенской визы в Италию можно будет только при наличии паспорта, который выдается на 10 лет, сообщает TRAVEL со ссылкой на данные визовых центров Италии в России.

"Согласно новому распоряжению Генерального консульства Италии, российские загранпаспорта старого образца, выданные на 5 лет, могут быть поданы до 14.12.22 включительно. С 15.12.22 до рассмотрения от граждан России будут приниматься только биометрические паспорта нового образца сроком на 1 , — отмечается на сайте визового центра.

Новые правила должны вступить в силу с 15 ноября, сообщают российские СМИ, но дату перенесли на месяц.

Нововведение касается туристов, путешествующих самостоятельно и отправляющихся в тур группой. Об изменении правил приема документов на визу уведомления получили и российские операторы, хотя причины им не назвали.

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