В Италии усложнили выдачу виз россиянам — Finance.ua
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В Италии усложнили выдачу виз россиянам

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Италия усложняет выдачу виз российским туристам — заявления больше не будут принимать у владельцев 5-летних биометрических паспортов старого образца.
По новым правилам, с 15 декабря подать заявление на получение шенгенской визы в Италию можно будет только при наличии паспорта, который выдается на 10 лет, сообщает TRAVEL со ссылкой на данные визовых центров Италии в России.
"Согласно новому распоряжению Генерального консульства Италии, российские загранпаспорта старого образца, выданные на 5 лет, могут быть поданы до 14.12.22 включительно. С 15.12.22 до рассмотрения от граждан России будут приниматься только биометрические паспорта нового образца сроком на 1 , — отмечается на сайте визового центра.
Новые правила должны вступить в силу с 15 ноября, сообщают российские СМИ, но дату перенесли на месяц.
Нововведение касается туристов, путешествующих самостоятельно и отправляющихся в тур группой. Об изменении правил приема документов на визу уведомления получили и российские операторы, хотя причины им не назвали.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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