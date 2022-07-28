В Италии планируют полностью отказаться от российского газа до 2024 года — СМИ Сегодня 19:36

Добавив энергосбережение и новые поставки во второй половине 2024 года, Италия будет полностью независимой от поставок российского газа.

Об этом заявил министр экологического перехода Роберто Чинголани в ходе пресс-конференции, на которой он подвел итоги энергетической ситуации в стране, сообщает ANSА

«В краткосрочной перспективе цель состоит в том, чтобы преодолеть зиму 2022-2023 годов за счет плана диверсификации, заполнения складских площадей и плана энергосбережения», — пояснил министр.

«Согласно новому европейскому регламенту о 15-процентном сокращении потребления газа установлено, что предшествующие постановлению программы экономии засчитываются в 100%. Также исходя из этого, для Италии речь пойдет об экономии 7%, примерно 55 миллиардов кубометров, что равно примерно 4 миллиардам кубометров в год», — заявил Чинголани.

Напомним, «Газпром» сократил поставки газа в Германию по газопроводу «Северный поток-1».

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УНІАН По материалам:

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