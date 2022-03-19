В Италии арестовали имущество самого богатого россиянина более чем на 100 миллионов долларов — Finance.ua

В Италии арестовали имущество самого богатого россиянина более чем на 100 миллионов долларов
Италия конфисковала комплекс построек на средиземноморском острове Сардиния стоимостью около 116,2 миллиона долларов, принадлежащего российскому олигарху Алексею Мордашову.
Об этом сообщил офис премьер-министра Марио Драги, передает Reuters.
Отмечается, что эта операция — часть широкой западной кампании наказания богатых россиян, связанных с Путиным.
Ранее 4 марта полиция конфисковала 65-метровую яхту Lady M Мордашова, стоимость которой составила 65 миллионов евро.
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