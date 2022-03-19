В Италии арестовали имущество самого богатого россиянина более чем на 100 миллионов долларов — Finance.ua

В Италии арестовали имущество самого богатого россиянина более чем на 100 миллионов долларов

Сегодня 17:20

Италия конфисковала комплекс построек на средиземноморском острове Сардиния стоимостью около 116,2 миллиона долларов, принадлежащего российскому олигарху Алексею Мордашову.

Об этом сообщил офис премьер-министра Марио Драги, передает Reuters.

Отмечается, что эта операция — часть широкой западной кампании наказания богатых россиян, связанных с Путиным.

Ранее 4 марта полиция конфисковала 65-метровую яхту Lady M Мордашова, стоимость которой составила 65 миллионов евро.

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