В Италии арестовали 11 вилл российского олигарха — Finance.ua
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В Италии арестовали 11 вилл российского олигарха

Фондовый рынок
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В Италии арестовали 11 вилл российского олигарха
В Италии арестовали 11 вилл российского олигарха
Власти Италии наложили административный арест на 11 вилл российского олигарха, владельца компании «Акрон» Вячеслава Кантора.
Об этом сообщает L’Unione Sarda.
Под арест попали, в том числе, виллы, купленные у семьи бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.
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Виллы расположены на курорте Порто-Ротондо на северо-восточном побережье Сардинии. Одна из них ранее принадлежала матери г-на Берлускони, другая — его младшему брату Паоло.
Совет Европы распорядился конфисковать активы Кантора еще в апреле, когда бизнесмен попал под европейские санкции. После этого Вячеслав Кантор решил избавиться от контроля в «Акроне»: долю в 45,1% он передал в управление трем своим топ-менеджерам.

Российский экономический корабль, иди на ##

По материалам:
РБК-Україна
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