В Италии арестовали 11 вилл российского олигарха — Finance.ua

В Италии арестовали 11 вилл российского олигарха Сегодня 11:31 — Фондовый рынок

В Италии арестовали 11 вилл российского олигарха

Власти Италии наложили административный арест на 11 вилл российского олигарха, владельца компании «Акрон» Вячеслава Кантора.

Под арест попали, в том числе, виллы, купленные у семьи бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

Виллы расположены на курорте Порто-Ротондо на северо-восточном побережье Сардинии. Одна из них ранее принадлежала матери г-на Берлускони, другая — его младшему брату Паоло.

Совет Европы распорядился конфисковать активы Кантора еще в апреле, когда бизнесмен попал под европейские санкции. После этого Вячеслав Кантор решил избавиться от контроля в «Акроне»: долю в 45,1% он передал в управление трем своим топ-менеджерам.

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