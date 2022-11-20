В Ирландии старые телефонные будки заменят зарядными устройствами для электротранспорта — Finance.ua

В Ирландии старые телефонные будки заменят зарядными устройствами для электротранспорта Сегодня 03:31 — Энергетика

В Ирландии старые телефонные будки заменят зарядными устройствами для электротранспорта

EasyGo, крупнейшая в Ирландии частная сеть зарядки электромобилей, объявила о новых инвестициях в быстрые зарядные устройства постоянного тока в городах и селах. Они будут размещены там, где раньше стояли старые телефонные будки.

С появлением мобильной связи телефонные будки стали неактуальны. Около двух лет назад ирландская телекоммуникационная компания Eir и сеть зарядки электромобилей EasyGo начали заменять телефонные будки зарядными устройствами для электромобилей Tritium из Австралии.

Оливер Лумс, генеральный директор Eir, говорит: «Чтобы Ирландия перешла на более экологичные электромобили, у нас должна быть необходимая инфраструктура не только в городах, но и во всей Ирландии. Эта новая инфраструктура принесет пользу обществу так же, как когда-то приносила пользу общественная телефонная служба».

С дополнительными многомиллионными инвестициями EasyGo обязалась развернуть еще 200 быстрых модульных зарядных устройств постоянного тока Tritium мощностью 50 кВт по всей Ирландии. Сейчас там уже есть действующие 2400 точек зарядки.

EasyGo запустила программу в Карлоу, юго-западнее Дублина, в мае 2022 года. Также у нее есть контракты на установку зарядных устройств с Tritium в 70 точках страны в течение следующих шести месяцев. Компания работает и с другими местными органами, чтобы определить 130 дополнительных мест по всей Ирландии для новых быстрых зарядных устройств постоянного тока Tritium.

По данным Общества ирландской автомобильной промышленности, примерно каждый седьмой автомобиль, проданный в этом году в Ирландии, полностью электрический и темпы внедрения электромобилей там быстро растут. Установка зарядных устройств для электромобилей в легкодоступных местах в центре города уменьшит беспокойство потенциальных новых водителей электромобилей. Новые зарядные устройства будут особенно необходимы в сельской местности, где общественный транспорт менее доступен.

На транспорт приходится одна треть выбросов CO2 в Ирландии, связанных с энергетикой. Расширение использования электромобилей является ключевым аспектом Плана действий Ирландии по борьбе с изменением климата, в котором поставлена ​​цель: к 2030 году на дорогах будет использоваться почти 1 миллион электромобилей.

Україна електро По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.