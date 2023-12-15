В Instagram теперь можно редактировать фон с помощью ИИ — Finance.ua

В Instagram теперь можно редактировать фон с помощью ИИ
Instagram выпустил новый инструмент для редактирования фона на основе искусственного интеллекта для пользователей в США.
Об этом сообщил руководитель отдела генеративного искусственного интеллекта Meta Ахмад Аль-Даль в Threads.
- Этот инструмент позволяет менять фон изображений с помощью текстовых подсказок при создании Stories. Пользователи могут также писать собственные подсказки для персонализации фона.
- Когда пользователи затрагивают иконки редактора фона, им предложат следующие варианты: «На красной дорожке», «Преследование динозавров» и «Окруженный щенками».
После публикации Stories с новым фоном другие увидят стикер «Попробуйте».
Meta активно расширяет свои предложения в области искусственного интеллекта. Meta запустила автономный генератор изображений с искусственным интеллектом под названием Imagine with Meta.
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