В Instagram теперь можно редактировать фон с помощью ИИ — Finance.ua

В Instagram теперь можно редактировать фон с помощью ИИ Сегодня 03:42 — Технологии&Авто

В Instagram теперь можно редактировать фон с помощью ИИ

Instagram выпустил новый инструмент для редактирования фона на основе искусственного интеллекта для пользователей в США.

Об этом сообщил руководитель отдела генеративного искусственного интеллекта Meta Ахмад Аль-Даль в Threads.

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Этот инструмент позволяет менять фон изображений с помощью текстовых подсказок при создании Stories. Пользователи могут также писать собственные подсказки для персонализации фона.

Когда пользователи затрагивают иконки редактора фона, им предложат следующие варианты: «На красной дорожке», «Преследование динозавров» и «Окруженный щенками».

После публикации Stories с новым фоном другие увидят стикер «Попробуйте».

Meta активно расширяет свои предложения в области искусственного интеллекта. Meta запустила автономный генератор изображений с искусственным интеллектом под названием Imagine with Meta.

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