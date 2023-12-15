В Instagram теперь можно редактировать фон с помощью ИИ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Instagram теперь можно редактировать фон с помощью ИИ

Технологии&Авто
10
В Instagram теперь можно редактировать фон с помощью ИИ
В Instagram теперь можно редактировать фон с помощью ИИ
Instagram выпустил новый инструмент для редактирования фона на основе искусственного интеллекта для пользователей в США.
Об этом сообщил руководитель отдела генеративного искусственного интеллекта Meta Ахмад Аль-Даль в Threads.
Читайте также
  • Этот инструмент позволяет менять фон изображений с помощью текстовых подсказок при создании Stories. Пользователи могут также писать собственные подсказки для персонализации фона.
  • Когда пользователи затрагивают иконки редактора фона, им предложат следующие варианты: «На красной дорожке», «Преследование динозавров» и «Окруженный щенками».
В Instagram теперь можно редактировать фон с помощью ИИ
После публикации Stories с новым фоном другие увидят стикер «Попробуйте».
Meta активно расширяет свои предложения в области искусственного интеллекта. Meta запустила автономный генератор изображений с искусственным интеллектом под названием Imagine with Meta.
По материалам:
ain.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.