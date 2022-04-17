В Индии передумали покупать вертолеты у россии - ANI — Finance.ua
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В Индии передумали покупать вертолеты у россии - ANI

Сегодня 22:09
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Власти Индии отложили покупку у российской федерации военно-транспортных вертолетов. Всего планировали закупить 48 Ми-17В5.
Об этом сообщает агентство ANI.
Отмечается, что решение приняли давно в рамках поддержки национальной программы Make in India и не связано с войной в Украине.
«Было принято решение закрыть соглашение. Военно-воздушные силы будут поддерживать программу местных вертолетов средней грузоподъемности», говорится в сообщении.
Стоит отметить, что контракт на поставку 80 вертолетов Ми-17 Индия и россия заключили еще в июне 2011 года. При этом в период с 2008 по 2015 годы Индия получила 151 российский военно-транспортный вертолет типа Ми-17В5.
По материалам: УНІАН
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