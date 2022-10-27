В Индии оштрафовали Google на $113 миллионов — Finance.ua

В Индии оштрафовали Google на $113 миллионов
Комиссия по конкуренции Индии (CCI) оштрафовала американскую компанию Google на 113 млн долларов за антиконкурентную деятельность в стране.
Об этом сообщает GSM Arena.
В индийском регуляторе заявили, что американская компания «использовала свое доминирующее положение, чтобы заставить разработчиков приложений использовать ее систему оплаты в приложениях вместо того, чтобы позволять это делать третьим компаниям».
CCI отметила, что эта платформа стала основным способом для разработчиков монетизировать свою работу продажами в приложении.
В ответ спикер Google сообщил, что компания рассматривает это решение Комиссии и оценивает следующие шаги, поскольку приказ можно обжаловать в суде Индии.
Расследование того, как Google работает на платежном рынке, началось в 2020 году.
В юридической фирме, представляющей интересы жалобщика, заявили, что это решение CCI по Google будет способствовать конкуренции и уменьшит расходы разработчиков приложений.
Напомним, в сентябре Суд общей юрисдикции Европейского Союза оставил в силе антимонопольный штраф более чем в 4 млрд евро против компании Google.
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