В Индии оштрафовали Google на $113 миллионов — Finance.ua

В Индии оштрафовали Google на $113 миллионов Сегодня 23:47 — Фондовый рынок

В Индии оштрафовали Google на $113 миллионов

Комиссия по конкуренции Индии (CCI) оштрафовала американскую компанию Google на 113 млн долларов за антиконкурентную деятельность в стране.

Об этом сообщает GSM Arena

В индийском регуляторе заявили, что американская компания «использовала свое доминирующее положение, чтобы заставить разработчиков приложений использовать ее систему оплаты в приложениях вместо того, чтобы позволять это делать третьим компаниям».

CCI отметила, что эта платформа стала основным способом для разработчиков монетизировать свою работу продажами в приложении.

В ответ спикер Google сообщил, что компания рассматривает это решение Комиссии и оценивает следующие шаги, поскольку приказ можно обжаловать в суде Индии.

Расследование того, как Google работает на платежном рынке, началось в 2020 году.

В юридической фирме, представляющей интересы жалобщика, заявили, что это решение CCI по Google будет способствовать конкуренции и уменьшит расходы разработчиков приложений.

Напомним, в сентябре Суд общей юрисдикции Европейского Союза оставил в силе антимонопольный штраф более чем в 4 млрд евро против компании Google.

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Укрінформ По материалам:

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