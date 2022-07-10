В Индии началась массовая проверка криптовалютных бирж — Finance.ua

В Индии началась массовая проверка криптовалютных бирж Сегодня 11:12 — Финтех и Карты

В Индии началась массовая проверка криптовалютных бирж

Управление правоприменения Индии требует криптобиржи страны предоставить подробную информацию о транзакциях в рамках расследования возможных случаев нарушения закона о валютном регулировании.

Федеральное управление правоприменения Индии (ED), занимающееся расследованием случаев отмывания денег и нарушений законов об обмене иностранной валюты (FEMA), направило запросы индийским криптовалютным биржам.

«Мы запросили историю транзакций с иностранными биржами — куда и сколько денег уходит из Индии. Изучаются все детали соглашений, и в случае необходимости руководители криптобирж могут быть вызваны для объяснений», — сказал представитель ED.

Представители местных бирж подтвердили получение запросов от ED.

Если хотите инвестировать в криптовалюту, но не знаете, с чего начать, рекомендуем воспользоваться платформой aStake — это сервис для автоматизированного стейкинга, позволяющий пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.