В Индии началась массовая проверка криптовалютных бирж — Finance.ua

В Индии началась массовая проверка криптовалютных бирж
Управление правоприменения Индии требует криптобиржи страны предоставить подробную информацию о транзакциях в рамках расследования возможных случаев нарушения закона о валютном регулировании.
Федеральное управление правоприменения Индии (ED), занимающееся расследованием случаев отмывания денег и нарушений законов об обмене иностранной валюты (FEMA), направило запросы индийским криптовалютным биржам.
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«Мы запросили историю транзакций с иностранными биржами — куда и сколько денег уходит из Индии. Изучаются все детали соглашений, и в случае необходимости руководители криптобирж могут быть вызваны для объяснений», — сказал представитель ED.
Представители местных бирж подтвердили получение запросов от ED.
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