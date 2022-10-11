В Индии будут тестировать национальную криптовалюту — Finance.ua

В Индии будут тестировать национальную криптовалюту Сегодня 19:13 — Финтех и Карты

В Индии будут тестировать национальную криптовалюту

Резервный банк Индии (RBI) предложил стране начать поэтапное тестирование национальной криптовалюты (CBDC). Необходимость внедрения цифровой рупии представители банка изложили в своем недавнем отчете.

Главной мотивацией для запуска CBDC Резервный банк Индии назвал надежность и ликвидность при обеспечении расчетов, а также возможность внедрения в национальную финансовую систему. Цифровая рупия позволит снизить операционные расходы на управление наличными в Индии.

Представители банка подчеркнули, что понимают все опасности, поэтому Индия продолжает рассматривать криптовалюты как значительный риск для граждан страны из-за волатильности рынка. Важно и то, что криптовалюты снижают возможность влияния регуляторов на монетарную систему и политику страны. Цифровая рупия получит преимущества криптовалют, но без волатильности и других отрицательных характеристик цифровых активов.

ЦБ рассматривает возможность тестирования двух вариантов государственной цифровой валюты — для граждан страны и для финансовых учреждений. У них разные цели и задачи, поэтому, возможно, в Индии появятся оба варианта CBDC.

Большинство жителей Индии поддерживают внедрение цифровой рупии, ведь более 115 миллионов граждан уже владеют криптовалютами. Так, еще в конце августа криптовалютная биржа KuCoin опубликовала свой отчет об использовании криптовалют в Индии. Результаты показали, что 54% ​​респондентов планируют конвертировать большую часть своего капитала в криптовалюту, и это несмотря на строгие правила налогообложения, установленные индийским законодательством.

noworries По материалам:

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