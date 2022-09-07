В IKEA рассказали, когда возобновят работу магазинов в Украине — Finance.ua
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В IKEA рассказали, когда возобновят работу магазинов в Украине

Фондовый рынок
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Шведский ритейлер IKEA стремится «как можно скорее» возобновить деятельность в Украине, однако не называет конкретных сроков.
В комментарии Forbes в центральном офисе IKEA сообщили, что продолжают поддерживать украинских работников и рассматривают возможность поддержки поставщиков.
Главный приоритет для возобновления работы магазина в Киеве — это безопасность сотрудников и клиентов, отметили в компании.
«Нам нужно также наладить все операционные процессы, чтобы обеспечить функциональность розничных и онлайн-магазинов. Пока мы не можем сказать, когда это будет», — заявили в компании.
IKEA продолжает обеспечивать стабильный доход и сохраняет рабочие места для всех сотрудников в Украине. Они также получают дополнительную поддержку через программу помощи с доступом к экспертам и консультациям по поддержке психического, физического и финансового состояния.
Кроме того, компания создала специальный фонд для покрытия непредвиденных расходов, с которыми сталкиваются сотрудники в Украине.
У Inter IKEA Group есть шесть поставщиков в Украине. Сейчас продолжаются обсуждения того, как компания может поддержать их, в том числе финансово.
«Производство приостановлено, но мы надеемся, что сможем возобновить поставки, как только позволят обстоятельства», — заявляют в компании.

Справка Finance.ua:

  • IKEA 15 лет пыталась зайти на украинский рынок. В 2020 году ей удалось запустить онлайн-продажи, а в 2021-м открыть первый физический магазин в Киеве. После начала полномасштабного вторжения рф в Украину ритейлер приостановил работу;
  • в конце августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Швецию призвал шведский бизнес вернуться в Украину.
По материалам:
Forbes
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