В Хорватии планируют повысить уровень оплаты за работу в воскресенье — Finance.ua

В Хорватии планируют повысить уровень оплаты за работу в воскресенье Вчера 20:21

Правительство Хорватии представило законопроект, согласно которому работодатели должны будут платить более высокую заработную плату за работу в воскресенье.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Euractiv.

С 1 января 2023 года за работу в воскресенье работникам во всех секторах экономики будут платить на 50% больше, чем за обычную работу. В настоящее время заработная плата в воскресенье выше на 30–37%.

Министр труда Марин Пилетич пояснил, что количество рабочих воскресений в год также будет ограничено тремя в месяц и максимум 16 в год.

Профсоюзы требовали двойной оплаты труда за воскресенье, как в Германии, где это стандартная практика.

Ирэна Вебер, глава национального объединения работодателей HUP, отметила, что работодатели и профсоюзы в основном согласны с необходимостью повышения заработной платы.

«У нас нет никаких проблем с тем, чтобы платить больше за работу в воскресенье», — сказала Вебер.

Однако она добавила, что HUP считает проблематичным то, «как регулируется работа в воскресенье, а также то, как мы можем обеспечить достаточное количество работников для случаев, когда работа в воскресенье необходима».

Вебер объяснила, что работники теперь имеют возможность отказаться от работы в воскресенье по соображениям совести — вариант, который многие, вероятно, примут в римо-католической стране.

«В таких условиях будет практически невозможно обеспечить работу в обычном режиме», — сказала она.

Другим потенциальным яблоком раздора является вопрос многочисленных торговых центров по всей стране, которые работают каждое воскресенье как минимум до 8 часов вечера. Правительство хочет покончить с такой практикой и приводит собственные данные, согласно которым в воскресенье торговые центры генерируют менее 10% своей недельной выручки.

Економічна Правда По материалам:

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