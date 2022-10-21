В Харьковской области запустили новую скважину — более 50 миллионов кубов газа в год — Finance.ua
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В Харьковской области запустили новую скважину — более 50 миллионов кубов газа в год

Энергетика
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АО «Укргаздобыча» запустило скважину с суточным дебитом более 140 тыс. кубометров газа в Харьковской области.
Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в Фейсбуке.
«Наше собственное подразделение УГВ-Сервис впервые провело технологически сложную операцию на новой скважине — три стадии гидроразрыва пласта в пределах одного производственного цикла. Благодаря качественной и слаженной работе нам удалось в полной мере раскрыть потенциал газоносных горизонтов и запустить на Харьковщине скважину с дебитом свыше 100 тыс. метров. куб. м газа в сутки», — написал Витренко.
В годовом исчислении из этой скважины можно извлечь 51 млн кубометров газа, что, по словам Витренко, поможет сэкономить 102 млн долларов на импорте «голубого топлива».
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АО «Укргаздобыча» в сентябре пробурило 30,2 км новых скважин, что является рекордным показателем. В прошлом месяце компания начала активно возобновлять производственные операции, которые пришлось приостановить из-за полномасштабного вторжения россии.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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