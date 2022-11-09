В Харьковской области пробурили новую скважину с высокими показателями добычи газа — Finance.ua
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В Харьковской области пробурили новую скважину с высокими показателями добычи газа

Энергетика
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«Укргаздобыча» пробурила новую скважину в Харьковской области, которая дает 140 тыс. куб. м газа в сутки.
«Такой значительный результат достигли на месторождении, которое эксплуатируется уже полвека и почти истощено. Это стало возможным благодаря обновленным геологическим данным, а также применению новейших технологий для интенсификации добычи», — сообщила пресс-служба «Нафтогаз Украины».
Дополнительная добыча газа поможет стабильнее пройти нынешний отопительный сезон, добавили в пресс-службе.
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В конце лета на Львовщине заработала скважина, которая обеспечивает добычу 115 тыс. кубометров газа в сутки, что является достаточно высоким показателем для западного региона, где большинство месторождений находятся на завершающей стадии разработки.
В октябре группа «Нафтогаз» заявила, что увеличивает добычу газа в западных регионах Украины, используя новые технологии и оборудование.
Государственная компания «Укргаздобыча» возобновила работу инфраструктурных объектов на деоккупированной территории Украины, что даст возможность дополнительно добывать около 500 тыс. куб. м природного газа в сутки.
По материалам:
УНІАН
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