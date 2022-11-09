В Харьковской области пробурили новую скважину с высокими показателями добычи газа — Finance.ua

В Харьковской области пробурили новую скважину с высокими показателями добычи газа Сегодня 07:17 — Энергетика

«Укргаздобыча» пробурила новую скважину в Харьковской области, которая дает 140 тыс. куб. м газа в сутки.

«Такой значительный результат достигли на месторождении, которое эксплуатируется уже полвека и почти истощено. Это стало возможным благодаря обновленным геологическим данным, а также применению новейших технологий для интенсификации добычи», — сообщила пресс-служба «Нафтогаз Украины».

Дополнительная добыча газа поможет стабильнее пройти нынешний отопительный сезон, добавили в пресс-службе.

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В конце лета на Львовщине заработала скважина, которая обеспечивает добычу 115 тыс. кубометров газа в сутки, что является достаточно высоким показателем для западного региона, где большинство месторождений находятся на завершающей стадии разработки.

В октябре группа «Нафтогаз» заявила, что увеличивает добычу газа в западных регионах Украины, используя новые технологии и оборудование.

Государственная компания «Укргаздобыча» возобновила работу инфраструктурных объектов на деоккупированной территории Украины, что даст возможность дополнительно добывать около 500 тыс. куб. м природного газа в сутки.

УНІАН По материалам:

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