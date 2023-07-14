В Харьковской области до конца года планируют восстановить более 70 многоквартирных домов — Finance.ua

В Харьковской области до конца года планируют восстановить более 70 многоквартирных домов Сегодня 07:26 — Казна и Политика

В Харьковской области до конца года планируют восстановить более 70 многоквартирных домов

В Харьковской области до конца года планируют восстановить более 70 многоквартирных объектов за более чем 1,1 млрд грн.

Об этом в интервью Укринформу сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Планируем восстановление более 70 объектов в этом году. Это свыше 1,1 миллиарда гривен из государственного бюджета и частично из областного», — сказал Синегубов.

Речь идет, в частности, о 2 многоквартирных домах Лозовской громады, 1 общежитии в Золочевской громаде; 2 общежитиях и 15 многоквартирных домах в Старосалтовской, 9 — в Изюмской; по 2 многоквартирных дома в Чугуевской и Балаклейской громадах; 1 общежитии и 34 домах в Дергачевской; 2 многоквартирных жилых домах Роганской громады.

«По почти тридцати объектам проектная документация разработана и утверждена, 16 проектов — на стадии разработки документации. И сейчас вносятся изменения в региональную программу восстановления, развития и поддержки систем жизнеобеспечения Харьковской области на период действия военного положения в Украине. В данную программу планируется включить 27 проектов», — отметил начальник ОВА.

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Синегубов также рассказал, что область является лидером по фиксации разрушений и обращениям людей. По программе «єВідновлення» начались выплаты компенсаций. Однако заявки рассматривают комиссии органов местного самоуправления, и сейчас они должны ускорить работу.

«Можем говорить об объективных и субъективных причинах, которые препятствуют этому. Объективные: были внесены изменения в качественный состав комиссий. Туда должны были войти представители общественных организаций. Соответственно, прошло время, пока исполкомы все утвердили. Некоторые административные процедуры должны были пройти. А есть субъективные факторы. Когда человек подает заявку, комиссия выходит на осмотр — а заявителя нет. Это внутренне перемещенное лицо, которое находится за пределами даже Харьковской области и вернуться в ближайшее время не планирует. Люди должны это учитывать. Конечно, они не должны находиться дома 24 на 7, но доступ к дому, помещениям, усадьбе должен быть обеспечен. Поэтому процесс действительно сложный, однако уже следует наращивать темпы», — сказал руководитель области.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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