В Харьковской области арестовали активы российских компаний на 40 млн гривен — Finance.ua
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В Харьковской области арестовали активы российских компаний на 40 млн гривен

Сегодня 11:40Криминал
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В Харьковской области арестовали активы российских компаний на 40 млн гривенВ Харьковской области арестовали активы российских компаний на 40 млн гривен
В Харьковской области арестованы активы российских компаний на 40 млн грн. Речь идет об имуществе 4 местных предприятий, учредителями и конечными бенефицирами которых являются граждане и юрлица страны-агрессора.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Два из этих предприятий связаны между собой и ведут торговлю российским балансировочным и измерительным оборудованием. Их материнская структура в россии поддерживает вооруженную агрессию против Украины», — пояснили в СБУ, отметив, что остальные два занимаются оптово-розничной торговлей в Украине.
По решению Киевского районного суда г. Харькова наложен арест на движимое и недвижимое имущество, а также корпоративные права этих компаний. На данный момент идет передача их в управление АРМА, отметили в СБУ.
По материалам: РБК-Україна
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