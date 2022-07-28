В Guggenheim Partners предупредили о возможном снижении котировок биткоина — Finance.ua
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В Guggenheim Partners предупредили о возможном снижении котировок биткоина

Финтех и Карты
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Капитализация криптовалютного рынка упадет ниже недавнего локального минимума, поскольку индустрия еще «не очистилась» от проблемных участников.
Об этом заявил главный инвестиционный директор Guggenheim Partners Скотт Майнерд в разговоре с Bloomberg.
«Думаю, что [рынок] и дальше будет сдуваться. Думаю, нас ждет нечто сродни краху доткомов, чтобы была возможность разобраться, кто здесь победители, а кто проигравшие. Не считаю, что мы уже полностью очистили систему», — сказал он.
По словам Майнерда, в краткосрочной перспективе можно ожидать рост криптовалютных котировок, что является хорошей возможностью заработать для спекулянтов.
Он подчеркнул, что в долгосрочной перспективе у индустрии возникнут проблемы. По его мнению, скажется регуляторное давление и отсутствие мощной институциональной поддержки.
27 июля Федеральная резервная система США (ФРС) повысила диапазон ключевой ставки сразу на 75 базисных пунктов, до 2,25–2,5%. Криптовалютный рынок отреагировал на решение ростом — 28 июля биткоин поднялся выше $23 000, Ethereum преодолел отметку $1600.
CIO Guggenheim Partners ожидает, что по итогам 2022 года инфляция в США опередит целевой показатель регулятора. По его мнению, значение составит 5%-6%. Он также заявил, что «трудно отрицать» рецессию в американской экономики.
Если хотите безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие, лучшим вариантом станет CoinBase. Это самая крупная в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.

Хочу работать с криптой

По материалам:
Forklog
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