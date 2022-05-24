В Guggenheim Partners допустили снижение котировок биткоина до $8000 — Finance.ua
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В Guggenheim Partners допустили снижение котировок биткоина до $8000

Сегодня 18:22Финтех и Карты
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На фоне повышения ключевой ставки и ужесточения денежно-кредитной политики ФРС цена биткоина может упасть ниже $8000. Об этом в интервью CNBC заявил инвестиционный директор Guggenheim Partners Скотт Майнерд.
«Когда вы последовательно пробиваете уровень $30 000, $8000 — это предельное дно. Поэтому я считаю, что у нас есть еще много пространства для снижения, особенно с учетом того, что ФРС действует жестко», — сказал он.
По словам Майнерда, большинство цифровых активов являются «хламом», однако биткоин и Ethereum переживут криптозиму. Вместе с тем, он не считает, что доминирующий игрок индустрии уже определен.
Инвестиционный директор Guggenheim также сравнил ситуацию на крипторынке с пузырем доткомов:
«Если бы мы сидели здесь во времена интернет-пузыря, мы бы говорили о том, что Yahoo и America Online — великие победители. Обо всех других мы бы не смогли сделать предсказаний, кто победит — Amazon или Pets.com».
Майнерд подчеркнул, что индустрия цифровых активов еще не пришла к правильному дизайну криптовалют. По его мнению, валюта должна хранить стоимость, быть средством обмена и расчетной единицей.
«Ничего подобного нет, они [криптовалюты] даже не пришли к единой основе», — заключил он.
Напомним, ранее сторонник золота и критик первой криптовалюты Питер Шифф предсказал тест биткоином уровня $8000.
По материалам: Forklog
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