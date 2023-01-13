В Грузии утвердили дополнительные выплаты семьям беженцев из Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Грузии утвердили дополнительные выплаты семьям беженцев из Украины

Личные финансы
36
В Грузии утвердили дополнительные выплаты семьям беженцев из Украины
В Грузии утвердили дополнительные выплаты семьям беженцев из Украины
Семьям с детьми, которые переехали в Грузию из Украины после начала боевых действий, будут выплачивать дополнительно по 470 лари (около 172 долларов) на каждого ребенка.
Об этом пишет издание «Кавказский узел».
Власти Грузии объявили о решении выделить при поддержке Детского фонда ООН финансовую помощь семьям детей из Украины. В частности, по 470 лари на ребенка получат семьи, приехавшие из Украины в Грузию после 1 февраля 2022 года.
Читайте также
Для получения пособия родители или другие законные представители ребенка должны обратиться в отделения Агентства социального обслуживания по месту жительства до 1 марта. При себе нужно иметь паспорт, а также паспорт или свидетельство о рождении ребенка.
25 октября 2022 года министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили сообщил, что программа помощи украинским беженцам продлена на полгода.
Место для вашей рекламы
Программа поддержки беженцев из Украины, которую с 15 июля 2022 года реализует Агентство по делам переселенцев, предусматривает социальную помощь, а также ежемесячные выплаты в 300 лари (около 110 долларов), частично покрывающие арендную плату за жилье.

Новая действительность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.