В Грузии утвердили дополнительные выплаты семьям беженцев из Украины — Finance.ua

В Грузии утвердили дополнительные выплаты семьям беженцев из Украины Сегодня 21:34 — Личные финансы

В Грузии утвердили дополнительные выплаты семьям беженцев из Украины

Семьям с детьми, которые переехали в Грузию из Украины после начала боевых действий, будут выплачивать дополнительно по 470 лари (около 172 долларов) на каждого ребенка.

Об этом пишет издание « Кавказский узел ».

Власти Грузии объявили о решении выделить при поддержке Детского фонда ООН финансовую помощь семьям детей из Украины. В частности, по 470 лари на ребенка получат семьи, приехавшие из Украины в Грузию после 1 февраля 2022 года.

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Для получения пособия родители или другие законные представители ребенка должны обратиться в отделения Агентства социального обслуживания по месту жительства до 1 марта. При себе нужно иметь паспорт, а также паспорт или свидетельство о рождении ребенка.

25 октября 2022 года министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили сообщил, что программа помощи украинским беженцам продлена на полгода.

Программа поддержки беженцев из Украины, которую с 15 июля 2022 года реализует Агентство по делам переселенцев, предусматривает социальную помощь, а также ежемесячные выплаты в 300 лари (около 110 долларов), частично покрывающие арендную плату за жилье.

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