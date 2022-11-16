В ГПСУ опровергли информацию о приостановлении пересечения границы с Польшей — Finance.ua
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В ГПСУ опровергли информацию о приостановлении пересечения границы с Польшей

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В ГПСУ опровергли информацию о приостановлении пересечения границы с Польшей
В ГПСУ опровергли информацию о приостановлении пересечения границы с Польшей
15 ноября некоторые СМИ сообщали, что украинская сторона временно закрыла пункты пересечения на границе с Польшей. Однако украинская сторона не останавливала работу пунктов пересечения на границе с Польшей. Усложнение работы ППр было связано с перебоями в электроснабжении.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
На вопрос, приостановила ли украинская сторона пересечение границы с Польшей, Демченко ответил: «Не приостанавливала. Усложнение работы ППр было связано с перебоями в электроснабжении».
Так, Государственная таможенная служба Украины сообщала, что из-за перебоев с электроснабжением, вызванных массированными ракетными обстрелами территории Украины, с 20:00 15 ноября 2022 года возможны перебои в работе информационных ресурсов Гостаможслужбы. Ведутся восстановительные работы.
Кроме того, западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница отметило, что по состоянию на 07:00 во всех пунктах пропуска, функционирующих на границах со странами ЕС и Молдовой (в пределах Черновицкой области) пропуск легковых автомобилей и автобусов осуществляется в штатном режиме.
По материалам:
УНН
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