В ГПСУ назвали количество уклонистов, пытавшихся сбежать из Украины во время войны — Finance.ua
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В ГПСУ назвали количество уклонистов, пытавшихся сбежать из Украины во время войны

Сегодня 15:15Криминал
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С начала полномасштабного российского вторжения украинские пограничники задержали более 3000 уклонявшихся от мобилизации мужчин. Еще почти тысяча мужчин попытались пересечь границу по поддельным документам.
Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга.
«На зеленом участке границы, это за пределами пунктов пропуска, с 24 февраля нами было задержано 3250 таких лиц. Кроме того, были попытки выехать за пределы Украины через пункты пропуска, используя поддельные документы — 900 человек», — отметил Демченко.
Уклоняющиеся и злоумышленники, организующие незаконное пересечение границы, придумывают разные схемы. В частности, пограничники Западного отряда недавно разоблачили одну из таких.
«По легенде организатора, мужчины должны были выезжать за пределы Украины как водители для перевозки грузов. Его клиентами были украинцы призывного возраста и те, кто подпадал под всеобщую мобилизацию», — отметил Демченко.

Мобилизация: сколько она продлится, и кого и как призывают

По материалам: УНІАН
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