В Гостуризма напомнили, кто помогает россиянам обходить «туристические» санкции — Finance.ua

Однако остались те, кто решил, что санкции можно игнорировать.
ДАРТ проанализировало, как на самом деле мировой туризм поддерживает Украину и кто до сих пор не гнушается тем, чтобы зарабатывать кровавые российские деньги и спонсировать войну.
Одна из самых богатых мировых гостиничных сетей Marriott Hotels с одной стороны пожертвовала более $100 млн в помощь украинцам, а с другой не закрыла свои гостиницы в россии.
Впрочем, как и другие американские гостиничные компании — HYATT Hotels, Wyndham, Hilton Hotels & Resorts и Radisson, которые работают в россии и сейчас. И это несмотря на то, что США постоянно вводят экономические санкции против россии.
Кроме того, существует длинный список стран, которые сохраняют нейтралитет или вообще не осуждает россию:
Сейчас их более 70-ти и в этот список входят Хорватия, Шри-Ланка, Сейшелы, Черногория, Марокко, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и многие другие.
Самый интересный кейс среди стран, готовых принимать у себя туристов из россии, у Турции. Там даже серьезно думают о том, чтобы создать новую авиакомпанию, которая будет заниматься исключительно перевозкой российских туристов на турецкие курорты — ведь Европейское агентство по безопасности полетов приостановило сертификаты пригодности самолетов всех авиакомпаний россии.
Правительство Турции планирует оказать кредитную поддержку базирующимся в россии турецким туроператорам, в первую очередь Anex, Pegas и Coral. Общая сумма кредита — $300 миллионов. Ожидается, что этот пакет поддержки будет объявлен в первую неделю мая. Кроме того, крупнейший авиаперевозчик Турции Turkish Airlines вызвался предоставить 1,5 миллиона мест для «пакетных» туристов из россии. В целом в этом туристическом сезоне турецкие курорты планируют принять у себя более 3 млн россиян.
Несмотря на европейские санкции авиакомпании Etihad Airways, Emirates и Qatar Airways весьма успешно соединяют россию с остальным миром, аналогичную политику проводит и крупнейшая авиакомпания Израиля EL AL אל על.
Сейчас именно из-за авиахабов этих стран россияне с пересадками путешествуют в страны ЕС, Канаду и США.
Компании Air China, China Southern Airlines и China Eastern Airlines, принадлежащие китайскому правительству, дают возможность «руссо-туристо» совершать полеты в Северную Америку, Европу, Азию, Австралию. А поскольку они работают в российских аэропортах, то вносят непосредственный вклад в российскую экономику и спонсируют войну.