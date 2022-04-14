В Гостуризма напомнили, кто помогает россиянам обходить «туристические» санкции — Finance.ua

В Гостуризма напомнили, кто помогает россиянам обходить «туристические» санкции

Сегодня 09:15 — Фондовый рынок

Государственное агентство развития туризма Украины еще раз подчеркивает, что все страны и компании должны объединиться и бойкотировать любое сотрудничество с РФ.

Об этом говорится в сообщении агентства.

Однако остались те, кто решил, что санкции можно игнорировать.

ДАРТ проанализировало, как на самом деле мировой туризм поддерживает Украину и кто до сих пор не гнушается тем, чтобы зарабатывать кровавые российские деньги и спонсировать войну.

Одна из самых богатых мировых гостиничных сетей Marriott Hotels с одной стороны пожертвовала более $100 млн в помощь украинцам, а с другой не закрыла свои гостиницы в россии.

Впрочем, как и другие американские гостиничные компании — HYATT Hotels, Wyndham, Hilton Hotels & Resorts и Radisson, которые работают в россии и сейчас. И это несмотря на то, что США постоянно вводят экономические санкции против россии.

Кроме того, существует длинный список стран, которые сохраняют нейтралитет или вообще не осуждает россию:

Сейчас их более 70-ти и в этот список входят Хорватия, Шри-Ланка, Сейшелы, Черногория, Марокко, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и многие другие.

Самый интересный кейс среди стран, готовых принимать у себя туристов из россии, у Турции. Там даже серьезно думают о том, чтобы создать новую авиакомпанию, которая будет заниматься исключительно перевозкой российских туристов на турецкие курорты — ведь Европейское агентство по безопасности полетов приостановило сертификаты пригодности самолетов всех авиакомпаний россии.

Правительство Турции планирует оказать кредитную поддержку базирующимся в россии турецким туроператорам, в первую очередь Anex, Pegas и Coral. Общая сумма кредита — $300 миллионов. Ожидается, что этот пакет поддержки будет объявлен в первую неделю мая. Кроме того, крупнейший авиаперевозчик Турции Turkish Airlines вызвался предоставить 1,5 миллиона мест для «пакетных» туристов из россии. В целом в этом туристическом сезоне турецкие курорты планируют принять у себя более 3 млн россиян.

Несмотря на европейские санкции авиакомпании Etihad Airways, Emirates и Qatar Airways весьма успешно соединяют россию с остальным миром, аналогичную политику проводит и крупнейшая авиакомпания Израиля EL AL אל על.

Сейчас именно из-за авиахабов этих стран россияне с пересадками путешествуют в страны ЕС, Канаду и США.

Компании Air China, China Southern Airlines и China Eastern Airlines, принадлежащие китайскому правительству, дают возможность «руссо-туристо» совершать полеты в Северную Америку, Европу, Азию, Австралию. А поскольку они работают в российских аэропортах, то вносят непосредственный вклад в российскую экономику и спонсируют войну.

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