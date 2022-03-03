В Гостомеле подключили подстанцию для восстановления света 10 тысяч абонентов — Finance.ua

В Гостомеле подключили подстанцию для восстановления света 10 тысяч абонентов

Сегодня 19:35 — Казна и Политика

«ДТЭК Киевские региональные электросети» возобновил работу подстанции «Гостомель», обесточенной из-за боевых действий и ожидающей разрешения от ВСУ для полного восстановления электроснабжения 10 000 абонентов в Буче и Гостомеле.

«ДТЭК Киевские региональные электросети возобновили работу обесточенной из-за боевых действий подстанции „Гостомель“. В настоящее время ремонтные бригады ждут разрешения от территориальной обороны на проведение работ на линиях подстанции, чтобы вернуть свет для десяти тысяч клиентов», — сообщили в компании.

Для восстановления подачи света клиентам необходимо еще отремонтировать телемеханизацию линий, отходящих от подстанции и питающих дома. В районе Гостомеля продолжаются активные боевые действия.

«Как только ремонтные бригады получат разрешение на выполнение работ от Территориальной обороны — оперативно вернут свет в дома клиентов», — отметили в компании.

Электромонтеры ДТЭК вместе с врачами, волонтерами, поставщиками самых необходимых продуктов питания и лекарств, делают все от них зависящее, чтобы поддержать страну в сложных условиях.

«Тридцать аварийных бригад непрерывно работают уже семь суток, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов в Киевской области, которые пострадали из-за боевых действий. У работников есть специальные инструкции по работе в кризисных ситуациях и они выезжают на восстановление электросетей, как только получают разрешение Вооруженных сил Украины и Территориальной обороны на проведение работ на территории боевых действий», — подчеркнули в компании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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