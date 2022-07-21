В Гостаможслужбе рассказали, что в Украине происходит с внешней торговлей — Finance.ua

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В Гостаможслужбе рассказали, что в Украине происходит с внешней торговлей

Казна и Политика
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В Гостаможслужбе рассказали, что в Украине происходит с внешней торговлей
В Гостаможслужбе рассказали, что в Украине происходит с внешней торговлей
Дефицит внешней торговли Украины за январь-июнь 2022 года составил 2,6 млрд долларов за счет экспорта товаров на 22,7 млрд долларов и импорта — на 25,3 млрд долларов.
Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.
Отмечается, что страны, из которых больше всего импортировали в Украину: Китай — 3,5 млрд дол., Германия — 2,2 млрд дол. и Польша — 2,1 млрд дол.
Экспортировали из Украины больше всего в Китай — на 4,3 млрд долл., Польшу — на 2,3 млрд долл., Турцию — 1,8 млрд долл.
При этом больше всего импортировали в Украину следующие категории товаров: машины, оборудование и транспорт — 7 млрд долл., топливно-энергетические товары — 6,4 млрд долл., продукция химической промышленности — 4,6 млрд долл.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли: продовольственные товары — 10,1 млрд долл., металлы и изделия из них — 4 млрд дол., машины, оборудование и транспорт — 2,4 млрд дол.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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