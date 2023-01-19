В Госспецсвязи рассказали, в каких областях самая худшая ситуация со связью — Finance.ua

В Госспецсвязи рассказали, в каких областях самая худшая ситуация со связью Сегодня 06:19

Наибольшие трудности с мобильной связью в результате повреждений инфраструктуры наблюдаются в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь на пресс-брифинге.

В Донецкой области доступность связи составляет 39,3%, в Запорожской — 47,6%. Также в связи с отключениями электроэнергии значительные трудности со связью испытывают Одесская (67,6%) и Черкасская области (68,4%) области.

На остальной территории страны доступность мобильной связи составляет не менее 70% от общего количества базовых станций.

«Операторы (мобильной связи) обеспечивают резервным питанием не только базовые станции, но и все подсистемы сети — это десятки тысяч объектов. Сейчас все ключевые элементы сетей операторов зарезервированы», — сказал Щиголь.

Глава Госспецсвязи напомнил, что после первых массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру этот показатель упал до 40%.

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