В госбюджет в августе поступило ₴7,8 миллиарда акцизного налога — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В госбюджет в августе поступило ₴7,8 миллиарда акцизного налога

Казна и Политика
24
В государственный бюджет в августе 2022 года перечислено 7,8 миллиарда гривен акцизного налога с произведенных и ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
"В августе 2022 года плательщиками акцизного налога в общий фонд Государственного бюджета Украины перечислено 7,8 миллиарда гривен акцизного налога с произведенных и ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров.
Это на 55,1 миллионов гривен больше утвержденных показателей доходов и на 10,7 миллионов гривен больше, чем в августе прошлого года", — говорится в сообщении.
В ГНС отмечают, что в августе была достигнута положительная динамика в поступлениях акцизного налога с основных видов подакцизных товаров, в частности, ликероводочной продукции и табачных изделий.
Так, поступления акцизного налога с произведенной и ввезенной на таможенную территорию Украины ликероводочной продукции составили 0,8 миллиарда гривен, что на 83 миллиона гривен больше фактических поступлений августа прошлого года и на 76 миллионов гривен больше утвержденных показателей доходов.
Из производимых и ввезенных на таможенную территорию Украины табачных изделий в августе 2022 года поступления составили почти 6 миллиардов гривен, что на 15 миллионов гривен больше августа прошлого года и на 136 миллионов гривен больше показателей доходов.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.