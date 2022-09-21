В госбюджет в августе поступило ₴7,8 миллиарда акцизного налога — Finance.ua

В госбюджет в августе поступило ₴7,8 миллиарда акцизного налога Сегодня 15:15 — Казна и Политика

В государственный бюджет в августе 2022 года перечислено 7,8 миллиарда гривен акцизного налога с произведенных и ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров.

"В августе 2022 года плательщиками акцизного налога в общий фонд Государственного бюджета Украины перечислено 7,8 миллиарда гривен акцизного налога с произведенных и ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров.

Это на 55,1 миллионов гривен больше утвержденных показателей доходов и на 10,7 миллионов гривен больше, чем в августе прошлого года", — говорится в сообщении.

В ГНС отмечают, что в августе была достигнута положительная динамика в поступлениях акцизного налога с основных видов подакцизных товаров, в частности, ликероводочной продукции и табачных изделий.

Так, поступления акцизного налога с произведенной и ввезенной на таможенную территорию Украины ликероводочной продукции составили 0,8 миллиарда гривен, что на 83 миллиона гривен больше фактических поступлений августа прошлого года и на 76 миллионов гривен больше утвержденных показателей доходов.

Из производимых и ввезенных на таможенную территорию Украины табачных изделий в августе 2022 года поступления составили почти 6 миллиардов гривен, что на 15 миллионов гривен больше августа прошлого года и на 136 миллионов гривен больше показателей доходов.

Укрінформ По материалам:

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