В горах Закарпатья потерялись уклонисты: пограничники приступили к поисковой операции — Finance.ua

В горах Закарпатья потерялись уклонисты: пограничники приступили к поисковой операции Сегодня 17:20

На Закарпатье пограничники Украины и Румынии разыскивают четырех уклонистов, которые потерялись в горах при попытке незаконно пересечь границу.

Об этом сообщает ГНСУ

Там рассказали, что вчера в районе горы Поп Иван Мармаросский румынские пограничники задержали 2 граждан Украины, которые незаконно пересекли украинско-румынскую границу. Они сообщили военным, что вместе с ними было еще четверо исчезнувших из поля зрения мужчин.

Для поиска украинские пограничники совместно с румынскими коллегами начали поисковую операцию. Сегодня к поискам привлекли вертолетную авиацию с обеих сторон границы.

В ГНСУ отмечают, что поиски затрудняют высокий снежный покров и плохая видимость, что препятствует использованию автомобильной техники.

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