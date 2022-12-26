В горах Закарпатья потерялись уклонисты: пограничники приступили к поисковой операции — Finance.ua
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В горах Закарпатья потерялись уклонисты: пограничники приступили к поисковой операции

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На Закарпатье пограничники Украины и Румынии разыскивают четырех уклонистов, которые потерялись в горах при попытке незаконно пересечь границу.
Об этом сообщает ГНСУ.
Там рассказали, что вчера в районе горы Поп Иван Мармаросский румынские пограничники задержали 2 граждан Украины, которые незаконно пересекли украинско-румынскую границу. Они сообщили военным, что вместе с ними было еще четверо исчезнувших из поля зрения мужчин.
Для поиска украинские пограничники совместно с румынскими коллегами начали поисковую операцию. Сегодня к поискам привлекли вертолетную авиацию с обеих сторон границы.
В ГНСУ отмечают, что поиски затрудняют высокий снежный покров и плохая видимость, что препятствует использованию автомобильной техники.
По материалам:
РБК-Україна
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