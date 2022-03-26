В Google Pay не будет российских карт «Мир» — Finance.ua

В Google Pay не будет российских карт «Мир»

Сегодня 11:44 — Фондовый рынок

Google остановила проект по подключению российских карт «Мир» к электронному кошельку Google Pay.

«По инициативе Google пилотный проект по запуску сервиса Google Pay для карт „Мир“ был прекращен», — сообщили в Нацсистеме платежных карт России.

Ранее сообщалось, что электронный кошелек Apple Pay не разрешает россиянам добавить новые карты «Мир».

С 11 марта сервисы Apple Pay и Google Pay стали частично недоступны из-за ограничений Mastercard и Visa. Их карты работают только внутри россии до конца срока действия.

Теперь россияне не смогут добавить карты своей платежной системы и рассчитываться ими где угодно.

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