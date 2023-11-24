В ГНСУ рассказали, какая ситуация сейчас на каждом из заблокированных поляками пунктов пропусков — Finance.ua

В ГНСУ рассказали, какая ситуация сейчас на каждом из заблокированных поляками пунктов пропусков Сегодня 15:33 — Казна и Политика

В ГНСУ рассказали, какая ситуация сейчас на каждом из заблокированных поляками пунктов пропусков

По состоянию на 24 ноября на польско-украинской границе застряли в очередях около 2300 грузовиков.

«За час польская сторона может пропускать как на выезд так, и въезд по несколько грузовиков. Это может быть 2, 5, 8. В разные часы это по-разному. Но интенсивности движения это не прибавляет», — сказал пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, за минувшие сутки через ЧП «Ягодин» в обе стороны через границу смогли проехать всего 150 грузовиков. До блокады в этом направлении этот показатель достигал 1200−1300 грузовиков.

Демченко добавил, что более-менее интенсивное движение грузовиков происходит в направлении пункта пропуска «Краковец».

23 ноября польские перевозчики начали блокировать ЧП «Медыка — Шегини», о чем украинским пограничникам сообщила польская сторона.

Читайте также Экономика Украины потеряла более 400 миллионов евро из-за забастовок на польской границе

«До этого они отмечали, что блокировка направления „Медыка — Шегини“ будет осуществляться с 23 по 26 число, но, как правило, эти действия могли бы происходить в дневное время, потому что в 21:00 вчера польская сторона сообщила о том, что движение разблокировано», — рассказал спикер.

По состоянию на утро в этом направлении в сторону Украины на территории Польши находилось 1400 грузовиков.

Кроме того, украинские пограничники фиксируют увеличение очередей на границе со Словакией и Венгрией. В направлении «Ужгород-Вышнее Немецкое» на территории Словакии в сторону Украины застряли около 400 грузовиков. Еще 460 автомобилей — по направлению пункта пропуска «Тиса» на границе с Венгрией.

«Если более предметно об участке границы со Словакией, то за последние дни мы отмечаем интенсивное движение грузовиков. Блокировка не происходит. Но, конечно, это направление стало более загруженным из-за ситуации на границе с Польшей», — подытожил представитель ГПСУ.

В начале ноября польские перевозчики объявили о блокировании движения грузового транспорта на трех крупнейших ПП «Ягодин-Дорогуск», «Краковец-Корчева» и «Рава-Русская-Гребенне».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.