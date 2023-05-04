В Gmail теперь тоже есть синие галочки верификации: что это означает — Finance.ua
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В Gmail теперь тоже есть синие галочки верификации: что это означает

Технологии&Авто
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BIMI (Brand Indicators for Message Identification) — это средство идентификации отправителя в Gmail, благодаря которому к рассылке прилагается логотип бренда. Все компании, прошедшие эту проверку, должны автоматически получить синие галочки в ближайшие дни.
В сообщении в блоге Google пишут, что дополнительная отметка верификации еще больше обезопасит пользователей и поможет отличить настоящие письма компании от сообщений мошенников. При наведении курсора на галочку отобразится сообщение, что отправитель подтвердил, что является владельцем домена и изображения профиля.
В Gmail теперь тоже есть синие галочки верификации: что это означает
«Синие галочки‎» уже давно использовали в Twitter для верификации пользователей — однако перезапуск подписки Blue, инициированный новым владельцем соцсети Илоном Маском, превратил верификацию в «удовольствие‎», которое может позволить себе каждый, оплатив $8 в месяц. Собственные версии иконок имеют и другие программы — от Tinder до Pinterest и YouTube, а недавно Meta начала проверку тестовых продаж «галочек‎» для учетных записей Facebook и Instagram.
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В Gmail «синие галочки‎» помогут пользователям быстро понять, насколько реальный бренд прислал им письмо — тем более не всем известно, как работает система BIMI и что означает логотип, добавленный к сообщению компании.
В Gmail теперь тоже есть синие галочки верификации: что это означает
Среди других изменений — преобразование значка «замка‎», появляющегося в адресной строке на пиктограмму, обычно используемую для обозначения меню управления. Google утверждает, что в исследовании, проведенном в 2021 году, оказалось, что только 11% пользователей действительно понимали его целевое назначение — большинство считали, что это признак того, что сайт надежный («замок» указывает на то, что сайт защищен протоколом HTTPS, который делает невозможным перехват трафика в виде открытого текста, но не защищает от фишинга). Правда, изменения будут введены только в начале сентября 2023 года.
По материалам:
ITC.ua
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