В Германии закрыли крупнейшую площадку российского даркнета и конфисковали Bitcoin — Finance.ua
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В Германии закрыли крупнейшую площадку российского даркнета и конфисковали Bitcoin

Сегодня 21:32Технологии&Авто
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Немецкие следователи закрыли нелегальную торговую площадку даркнета Hydra Market. Как сообщает Федеральное управление уголовной полиции, его серверная инфраструктура была конфискована после «обширных расследований», и рынок «в связи с этим был закрыт».
Об этом сообщает Der Spiegel.
Когда серверы были арестованы, также было конфисковано 543 Bitcoin с текущей стоимостью около 23 миллионов евро.
Hydra Market была русскоязычной платформой, которая была доступна как минимум с 2015 года и имела около 17 миллионов клиентов и более 19 тысяч учетных записей продавцов.
По данным Федерального управления уголовной полиции, только в 2020 году через торговую площадку даркнета было продано не менее 1,23 млрд евро.
По оценке собственных экспертов компании и специалистов Генеральной прокуратуры Франкфурта-на-Майне, которые также принимали участие в расследовании, платформа являлась «нелегальной торговой площадкой с самым высоким оборотом в мире».
Hydra Market в основном использовался для торговли наркотиками, украденными данными и поддельными документами. Особое значение имел механизм для Bitcoin, который можно было использовать для маскировки цифровых финансовых транзакций с криптовалютами и значительно затруднить уголовное расследование властями.
По материалам: РБК-Україна
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