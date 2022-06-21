В Германии впервые конфисковали недвижимость у россиян — Finance.ua

В Германии впервые конфисковали недвижимость у россиян

Сегодня 03:21 — Фондовый рынок

В Германии впервые конфисковали недвижимость у граждан россии в связи с введенными санкциями. Вероятно, имущество было отобрано у депутата Госдумы.

Об этом сообщает Bild

Отмечается, что прокуратура Мюнхена с 14 июня конфисковала три объекта недвижимости (частные квартиры), а также банковский счет, на который поступали ежемесячные арендные платежи на сумму около 3500 евро.

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Имя владельцев недвижимости не сообщается, однако указывается, что это якобы супружеская пара.

По данным СМИ, конфискованная недвижимость в Мюнхене принадлежит депутату Госдумы рф и его супруге.

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