В Германии впервые конфисковали недвижимость у россиян — Finance.ua
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В Германии впервые конфисковали недвижимость у россиян

Сегодня 03:21Фондовый рынок
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В Германии впервые конфисковали недвижимость у граждан россии в связи с введенными санкциями. Вероятно, имущество было отобрано у депутата Госдумы.
Об этом сообщает Bild.
Отмечается, что прокуратура Мюнхена с 14 июня конфисковала три объекта недвижимости (частные квартиры), а также банковский счет, на который поступали ежемесячные арендные платежи на сумму около 3500 евро.
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Имя владельцев недвижимости не сообщается, однако указывается, что это якобы супружеская пара.
По данным СМИ, конфискованная недвижимость в Мюнхене принадлежит депутату Госдумы рф и его супруге.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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