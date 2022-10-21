В Германии устроились на работу около 15% украинцев — Finance.ua

В Германии устроились на работу около 15% украинцев Сегодня 08:33 — Личные финансы

По оценкам Института исследований труда (IAB), к лету 2022 г. уровень занятости украинцев в Германии составил 15%.

К июлю занятость граждан Украины увеличилась чуть меньше чем на 60 тыс. человек, пишет uamedia.eu.

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Руководитель исследовательской области «Миграция, интеграция и исследование международного рынка труда» Герберт Брюкер пояснил, что, по данным Центрального реестра иностранцев, около миллиона украинцев переехали в Германию с начала войны.

«Неизвестное количество людей вернулось в родную страну», — сказал Брюкер. Соответственно, уровень занятости в Германии растет в процентном соотношении, потому что некоторые люди также переехали в Украину. По словам экономиста, почти 60 тыс. работающих украинцев, вероятнее всего, являются людьми, недавно прибывшими в Германию.

Брюкер также указал на разницу в исходном положении военных беженцев по сравнению с трудовыми мигрантами.

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«У беженцев интеграция на рынок труда обычно занимает немного больше времени, чем у трудовых мигрантов, потому что до побега у них еще не было трудового контракта в Германии. В случае с украинцами важен еще и тот факт, что многие женщины приезжают одни с несовершеннолетними детьми, нуждающимися в уходе», — добавил исследователь.

По словам исследователя Брюкера, интеграция на рынке труда среди украинцев достаточно высока. Одним из факторов является то, что им разрешено работать непосредственно по прибытии в Германию, в отличие от людей, которые находятся в системе предоставления убежища. Брюкер также отметил высокое образование прибывших из Украины.

«По нашим оценкам, более половины имеют академическую степень», — заявил он.

Напомним, что украинцы не обязаны просить убежища в Германии, а получают право на жительство сроком до трех лет в соответствии с директивой, принятой странами-членами ЕС.

Справка Finance.ua:

Ранее писали, что украинцам тяжело найти хорошую работу в Германии. Мюнхенский институт экономических исследований ifo провел в июне опрос среди почти тысячи беженцев из Украины. Он показал, что 90 процентов респондентов хотели бы работать в Германии, но только половина из них имеет с этим определенные успехи.

Более 85 процентов опрошенных институтом ifo имели высшее или профессиональное образование. Однако проблема в том, что многие профессии в Германии регламентированы, что означает, что работать по этим профессиям могут только те, кто имеет специальное признание квалификации.



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