В Германии решили использовать часть трубы Северный поток-2 по-другому — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Германии решили использовать часть трубы Северный поток-2 по-другому

Энергетика
83
Министерство экономики ФРГ хочет изъять часть «Северного потока-2», которая проходит по территории Германии.
Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.
«Правительство Германии в настоящее время расследует экспроприацию части трубной системы на территории Германии и отрезание ее от остальной части трубопровода. Трубы, которые ведут с суши на море, затем могут быть подключены к мобильному терминалу СПГ», — сообщает Der Spiegel.
Эта часть трубопровода уже готова к использованию, Германия смогла бы сразу же начать с его помощью транспортировать газ в южные земли, уточняет издание.
К сложностям этого плана Spiegel относит необходимость повторных экологических согласований работ в охраняемой природной территории Natura 2000, а также сложным статусом владельца магистрали — швейцарской Nord Stream 2 AG. Также изъятие актива может привести к ответному удару со стороны россии, «например, путем экспроприации германских компаний в россии», признают источники издания.
С учетом такой перспективы министерство Хабкека изучает возможность строительства параллельного трассе «Северного потока — 2» газопровода. Это не устранило бы риск возмездия, но уменьшило бы его, полагают источники издания.
По материалам:
Судебно-юридична газета
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.