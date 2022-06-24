В Германии решили использовать часть трубы Северный поток-2 по-другому — Finance.ua

В Германии решили использовать часть трубы Северный поток-2 по-другому Сегодня 20:23 — Энергетика

Министерство экономики ФРГ хочет изъять часть «Северного потока-2», которая проходит по территории Германии.

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel

«Правительство Германии в настоящее время расследует экспроприацию части трубной системы на территории Германии и отрезание ее от остальной части трубопровода. Трубы, которые ведут с суши на море, затем могут быть подключены к мобильному терминалу СПГ», — сообщает Der Spiegel.

Эта часть трубопровода уже готова к использованию, Германия смогла бы сразу же начать с его помощью транспортировать газ в южные земли, уточняет издание.

К сложностям этого плана Spiegel относит необходимость повторных экологических согласований работ в охраняемой природной территории Natura 2000, а также сложным статусом владельца магистрали — швейцарской Nord Stream 2 AG. Также изъятие актива может привести к ответному удару со стороны россии, «например, путем экспроприации германских компаний в россии», признают источники издания.

С учетом такой перспективы министерство Хабкека изучает возможность строительства параллельного трассе «Северного потока — 2» газопровода. Это не устранило бы риск возмездия, но уменьшило бы его, полагают источники издания.

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