В Германии приостановят прием беженцев в большинстве регионов — Finance.ua
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В Германии приостановят прием беженцев в большинстве регионов

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В 12 из 16 федеральных земель Германии объявили о прекращении приема новых беженцев. На сегодняшний день убежище от войны в этой стране нашли почти миллион украинцев.
Несколько федеральных земель заявили, что в скором времени они достигнут предела своих возможностей, сообщает The Munich Eye.

Причина «переполненности» — в миграции из разных стран

На решение остановить программы по приему ищущих убежища повлиял большой поток беженцев из Украины и других стран. В общей сложности общее количество людей, прибывших из Украины в Германию с начала войны, уже превысило 980 000 человек. В среднем прибывает еще 875 человек в день.
Из-за такого наплыва новых людей несколько федеральных земель выразили обеспокоенность, что вскоре достигнут предела своих возможностей.
«На фоне большого количества прибывших двенадцать земель в настоящее время активизировали блокировку в системе начального распределения», — заявила в субботу пресс-секретарь министерства внутренних дел Германии.
Отмечается, что беженцев больше не будут принимать в 12 из 16 федеральных земель страны.
«Нагрузка на федеральные земли возникает из-за ситуации с беженцами из Украины и всеобщей миграции. В настоящее время также можно наблюдать рост количества прибытий с балканского направления», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «закрытие» — временное и обычное. По словам чиновников, другие крупные земли продолжают принимать беженцев, поэтому найти убежище еще представляется возможным.
По материалам:
РБК-Україна
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