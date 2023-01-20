В Германии прекратила деятельность компания, которая должна была работать для «Северного потока-2» — Finance.ua

В Германии прекратила деятельность компания, которая должна была работать для «Северного потока-2» Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

В Германии прекратили деятельность компании, которая должна была работать для «Северного потока-2».

Об этом сообщает t-online

По информации портала, компания Gas for Europe с регистрацией в Шверине — дочерняя компания Nord Stream 2 AG — прекратила работу с 1 января 2023 года. Ее создали в попытке решить юридические проблемы с сертификацией СП2, поскольку по закону оператором немецкой части газопровода должна быть немецкая компания.

После открытого нападения россии на Украину, как известно, сертификацию газопровода остановили, а в сентябре на обеих ветвях «Северного потока» произошли утечки газа, причиной которых считают диверсию.

Шведский прокурор, ведущий расследование повреждений газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», подтвердил, что инцидент был диверсией, поскольку на месте обнаружены следы взрывчатых веществ.

Економічна Правда По материалам:

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