В Германии прекратила деятельность компания, которая должна была работать для «Северного потока-2» — Finance.ua
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В Германии прекратила деятельность компания, которая должна была работать для «Северного потока-2»

Фондовый рынок
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В Германии прекратили деятельность компании, которая должна была работать для «Северного потока-2».
Об этом сообщает t-online.
По информации портала, компания Gas for Europe с регистрацией в Шверине — дочерняя компания Nord Stream 2 AG — прекратила работу с 1 января 2023 года. Ее создали в попытке решить юридические проблемы с сертификацией СП2, поскольку по закону оператором немецкой части газопровода должна быть немецкая компания.
После открытого нападения россии на Украину, как известно, сертификацию газопровода остановили, а в сентябре на обеих ветвях «Северного потока» произошли утечки газа, причиной которых считают диверсию.
Шведский прокурор, ведущий расследование повреждений газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», подтвердил, что инцидент был диверсией, поскольку на месте обнаружены следы взрывчатых веществ.
По материалам:
Економічна Правда
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